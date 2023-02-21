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(Fothergill) Alice Laura

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Место рождения

Westmorland, England

Дата рождения

Между 1865 и 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.07.1865
Ambleside, Bts, Westmorland, England
Рождение
Между 1865 и 1866

Отец: Fothergill George

Мать: Fothergill Isabel Eliza

Westmorland, England
Место жительства
1871
Binswood Street Binswood House, Leamington, Warwickshire, England
Место жительства
1891
Allan Bank, Grasmere, Westmorland, England
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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