(Fothergill) Alice Laura
Место рожденияWestmorland, England
Дата рожденияМежду 1865 и 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
27.07.1865
Ambleside, Bts, Westmorland, England
Рождение
Между 1865 и 1866
Отец: Fothergill George
Мать: Fothergill Isabel Eliza
Westmorland, England
Место жительства
1871
Binswood Street Binswood House, Leamington, Warwickshire, England
Место жительства
1891
Allan Bank, Grasmere, Westmorland, England
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно