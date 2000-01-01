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(Fothergill) Agnes H

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Место рождения

Westmorland, England

Дата рождения

Между 1866 и 1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1833 г.р.

Мать

1845 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1867

Отец: Fothergill George

Мать: Fothergill Isabel Eliza

Westmorland, England
Крещение
1866
Ambleside, Bts, Westmorland, England
Место жительства
1871
Binswood Street Binswood House, Leamington, Warwickshire, England
Место жительства
1891
Allan Bank, Grasmere, Westmorland, England
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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