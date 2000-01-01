(Fothergill) Agnes H
Место рожденияWestmorland, England
Дата рожденияМежду 1866 и 1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1866 и 1867
Отец: Fothergill George
Мать: Fothergill Isabel Eliza
Westmorland, England
Крещение
1866
Ambleside, Bts, Westmorland, England
Место жительства
1871
Binswood Street Binswood House, Leamington, Warwickshire, England
Место жительства
1891
Allan Bank, Grasmere, Westmorland, England
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно