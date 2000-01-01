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Fothergill Richard

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Место рождения

Clapham, Surrey, England

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

1851

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: не указан

Мать: не указана

Clapham, Surrey, England
Бракосочетание
24.01.1822

Жена: Fothergill Charlotte

Lambeth, Surrey, England
Рождение ребёнка
1833

Сын: Fothergill George

Мать ребёнка: Fothergill Charlotte

Monmouthshire, Wales
Похороны
18.04.1851
Selside, Westmorland, England
Место жительства
1851
Low Bridge House, Whitwell & Selside, Westmorland, England
residence
Работа или профессия
Неизвестно
County Magistrate
Смерть
1851
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