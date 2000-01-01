Fothergill Richard
Место рожденияClapham, Surrey, England
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти1851
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: не указан
Мать: не указана
Clapham, Surrey, England
Бракосочетание
24.01.1822
Жена: Fothergill Charlotte
Lambeth, Surrey, England
Рождение ребёнка
1833
Сын: Fothergill George
Мать ребёнка: Fothergill Charlotte
Monmouthshire, Wales
Похороны
18.04.1851
Selside, Westmorland, England
Место жительства
1851
Low Bridge House, Whitwell & Selside, Westmorland, England
residence
Работа или профессия
Неизвестно
County Magistrate
Смерть
1851