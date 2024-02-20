Корсунов Андрей Лаврентьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1848
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Ревизская сказка 1855г.зап.№ 66.
Бракосочетание
28.01.1869
Россия Харьковская губ.Изюмский уезд,с.Ямполь
ГАДО ф - 429-1-2/ стр.№ 124 / , м/к 1869г./ зап.№ 9 / Николаевская церковь сл.Ямполь.
Рождение ребёнка
15.06.1870
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 17 /, м/к-1870г./ зап.№ 29 /
Рождение ребёнка
28.09.1872
Дочь: Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , Ф-265-1-1 / стр.№ 158 / , м/к - 1872г. / зап.№ 42 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.12.1874
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 122 / , м/к - 1874г. / зап.№ 62 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
03.04.1877
Дочь: Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , Ф-265-1-4 / лист № 15 / , м/к - 1877г / зап.№ 16 /. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
01.08.1879
Дочь: Соломонида Андреевна
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-3 // стр.№ 18 /, м/к-1876г../ зап.№ 25 /
Рождение ребёнка
12.01.1882
Сын: Корсунов Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Васильевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 55 /, м/к-1882г../ зап.№ 5 /
Место жительства
С 1886
Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Некрасовская
Смерть
Неизвестно