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Корсунов Наум Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

01.12.1874

Дата смерти

03.05.1879

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1874

Отец: Корсунов Андрей Лаврентьевич

Мать: Корсунова Евдокия Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 122 / , м/к - 1874г. / зап.№ 62 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Крещение
01.12.1874
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№ 122 /, м/к 1874г. / зап.№ 62 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда | Восприемники: Супрунов Яков Васильевич и Василия Ивановича Иваненко жена Наталья Яковлевна
Смерть
03.05.1879
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от горячки | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1879г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-5 / лист № 52 /.
Похороны
04.05.1879
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1879г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-5 / лист № 52 /.
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