Корсунов Наум Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения01.12.1874
Дата смерти03.05.1879
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
01.12.1874
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 122 / , м/к - 1874г. / зап.№ 62 /, Троицкая церковь Изюмского уезда
Крещение
01.12.1874
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
ГАДО , Ф-265-1-2 / стр.№ 122 /, м/к 1874г. / зап.№ 62 /,. Троицкая церковь Изюмского уезда | Восприемники: Супрунов Яков Васильевич и Василия Ивановича Иваненко жена Наталья Яковлевна
Смерть
03.05.1879
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от горячки | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1879г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-5 / лист № 52 /.
Похороны
04.05.1879
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд Слобода Кривая Лука
Троицкая церковь сл.Кривая Лука ,м/к-1879г./ зап.№ 26 /, ГАДО Ф 265-1-5 / лист № 52 /.