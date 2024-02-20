Корсунова (Ващенко) Евфросиния Васильевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1806
Отец: Ващенко Василий Васильевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Бракосочетание
15.10.1824
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-290, ч.-2, м/к 1824г.,зап-18, кадр-472
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Ердакиева Юлия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
1832
Сын: Корсунов Дмитрий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Рубан Пелагея Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1839
Сын: Корсунов Емельян Лаврентьевич
Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич
Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Федорченко Евдокия Лаврентьевна
Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Корсунов Андрей Лаврентьевич
Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Ревизская сказка 1855г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
26.03.1851
Сын: Корсунов Гавриил Лаврентьевич
Отец ребёнка: Корсунов Лаврентий Леонтьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно