Корсунов Емельян Лаврентьевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рожденияОколо 1839
Дата смертиОколо 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1839
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
До 1865
Дочь: Грекова Наталья Емельяновна
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Бракосочетание
До 1865
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Белиловец Марфа Емельяновна
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.03.1871
Дочь: Любименко Дарья Емельяновна
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-1 / стр.№ 69 / , м/к - 1871г. / зап.№ 8 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.11.1873
Дочь: Гоцкова Екатерина Емельяновна
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 38 /, м/к-1872г.. / зап.№ 49 /
Рождение ребёнка
19.01.1876
Сын: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к 1876г. / зап.№ 9 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.09.1880
Сын: Корсунов Ефим Емельянович
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 86,зап.№ 184 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1888
Сын: Корсунов Андрей Емельянович
Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Братский
Похороны
Около 1915
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Около 1915
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь