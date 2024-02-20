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Корсунов Емельян Лаврентьевич

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Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1839

Дата смерти

Около 1915

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1839

Отец: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Мать: Корсунова Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Ревизская сказка 1850г.зап.№ 66.
Рождение ребёнка
До 1865

Дочь: Грекова Наталья Емельяновна

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Бракосочетание
До 1865

Жена: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Белиловец Марфа Емельяновна

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.03.1871

Дочь: Любименко Дарья Емельяновна

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , ф-265-1-1 / стр.№ 69 / , м/к - 1871г. / зап.№ 8 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.11.1873

Дочь: Гоцкова Екатерина Емельяновна

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 // стр.№ 38 /, м/к-1872г.. / зап.№ 49 /
Рождение ребёнка
19.01.1876

Сын: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к 1876г. / зап.№ 9 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
15.09.1880

Сын: Корсунов Ефим Емельянович

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 86,зап.№ 184 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Рождение ребёнка
1888

Сын: Корсунов Андрей Емельянович

Мать ребёнка: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Братский
Похороны
Около 1915
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Около 1915
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь
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