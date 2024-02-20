Корсунов Ефим Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунов Ефим Емельянович

Корсунов Ефим Емельянович

avatar

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

15.09.1880

Дата смерти

Около 1953

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1880

Отец: Корсунов Емельян Лаврентьевич

Мать: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 86,зап.№ 184 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
16.09.1880
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 86,зап.№ 184, Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска | Восприемники: Крестьяне ст.Ладожской : Винник Иосиф Степанович и Татьяна Трофимовна Голубова
Рождение ребёнка
07.03.1907

Сын: Корсунов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
ГАСК , Ф - 135-78-145, м/к-1907г,лист-62,зап.-4
Бракосочетание
До 1907

Жена: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пензева Наталья

Мать ребёнка: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
14.03.1918

Дочь: Прошина Евдокия

Мать ребёнка: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
После 1922

Жена: Корсунова / 2-Й Брак / Мария Семеновна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Красный
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Корсунов Владимир Ефимович

Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Мария Семеновна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Около 1953
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close