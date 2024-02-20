Корсунов Ефим Емельянович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Дата рождения15.09.1880
Дата смертиОколо 1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
15.09.1880
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 86,зап.№ 184 , Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
16.09.1880
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1880г. лист № 86,зап.№ 184, Ф - 331-1-44 Архив г.Усть-Лабинска | Восприемники: Крестьяне ст.Ладожской : Винник Иосиф Степанович и Татьяна Трофимовна Голубова
Рождение ребёнка
07.03.1907
Сын: Корсунов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
ГАСК , Ф - 135-78-145, м/к-1907г,лист-62,зап.-4
Бракосочетание
До 1907
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Пензева Наталья
Мать ребёнка: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
14.03.1918
Дочь: Прошина Евдокия
Мать ребёнка: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
После 1922
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Красный
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Корсунов Владимир Ефимович
Мать ребёнка: Корсунова / 2-Й Брак / Мария Семеновна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Около 1953
СССР Краснодарский кр., усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Неелинский