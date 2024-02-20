Пензева (Корсунова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пензева (Корсунова) Наталья

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1880 г.р.

Мать

Около 1881 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Корсунов Ефим Емельянович

Мать: Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пензев ?

Рождение ребёнка
1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пензев ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пензев ?

Смерть
Неизвестно
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