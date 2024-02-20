Пензева (Корсунова) Наталья
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пензев ?
Рождение ребёнка
1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пензев ?
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пензев ?
Смерть
Неизвестно