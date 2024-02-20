Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова / 1-Й Брак / Ефросинья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

03.07.1922

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.03.1907

Сын: Корсунов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Корсунов Ефим Емельянович

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
ГАСК , Ф - 135-78-145, м/к-1907г,лист-62,зап.-4
Бракосочетание
До 1907

Муж: Корсунов Ефим Емельянович

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Пензева Наталья

Отец ребёнка: Корсунов Ефим Емельянович

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
14.03.1918

Дочь: Прошина Евдокия

Отец ребёнка: Корсунов Ефим Емельянович

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
03.07.1922
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н х.Неелинский
Причина смерти: Зарожение крови | Госархив г.Усть-Лабинск Ф - 331-1-182 стр-103,Запись № 34 в книге ЗАГС Ладожского волостного исполкома стр.№ 105.от 16.07.1922г.
Похороны
04.07.1922
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Госархив г.Усть-Лабинск Краснодарский кр. Ф - 331-1-182,лист-103,Запись № 34 в книге ЗАГС Ладожского волостного исполкома стр.№ 105,от 16.07.1922г.
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