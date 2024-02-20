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Корсунов Владимир Ефимович

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Около 1956

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Корсунов Ефим Емельянович

Мать: Корсунова / 2-Й Брак / Мария Семеновна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около ?.09.1950

Сын: Корсунов Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Корсунова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
Около ?.03.1953

Сын: Корсунов Николай Владимирович

Мать ребёнка: Корсунова Раиса Михайловна

Рождение ребёнка
20.07.1954

Сын: Корсунов Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Корсунова Раиса Михайловна

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Корсунова Раиса Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Раиса Михайловна

Смерть
Около 1956
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