Корсунов Владимир Ефимович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиОколо 1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около ?.09.1950
Сын: Корсунов Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Корсунова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
Около ?.03.1953
Сын: Корсунов Николай Владимирович
Мать ребёнка: Корсунова Раиса Михайловна
Рождение ребёнка
20.07.1954
Сын: Корсунов Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Корсунова Раиса Михайловна
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Корсунова Раиса Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1956