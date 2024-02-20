Корсунова (Головко) Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова (Головко) Раиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1924 г.р.
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Дети

Около 1950 г.р.
Около 1953 г.р.
1954 г.р.
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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.09.1950

Сын: Корсунов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Корсунов Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
Около ?.03.1953

Сын: Корсунов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Корсунов Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
20.07.1954

Сын: Корсунов Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Корсунов Владимир Ефимович

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корсунов Владимир Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корсунов Владимир Ефимович

Смерть
Неизвестно
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