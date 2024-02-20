Корсунова (Головко) Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1924
Отец: Михаил
Рождение ребёнка
Около ?.09.1950
Сын: Корсунов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Корсунов Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
Около ?.03.1953
Сын: Корсунов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Корсунов Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
20.07.1954
Сын: Корсунов Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Корсунов Владимир Ефимович
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корсунов Владимир Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно