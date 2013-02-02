Корсунов Евгений Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунов Евгений Владимирович

Место рождения

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская

Дата рождения

20.07.1954

Дата смерти

02.02.2013

Пол

Мужской

Отец

Около 1924 г.р.

Мать

Около 1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1954

Отец: Корсунов Владимир Ефимович

Мать: Корсунова Раиса Михайловна

СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 20.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.08.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Усть-Лабинск
Рождение ребёнка
20.02.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
02.02.2013
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