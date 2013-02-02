Корсунов Евгений Владимирович
Место рожденияСССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Дата рождения20.07.1954
Дата смерти02.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1954
СССР Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 20.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.08.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Усть-Лабинск
Рождение ребёнка
20.02.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Краснодарский край, г. Усть-Лабинск
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
02.02.2013