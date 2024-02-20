Корсунова / 2-Й Брак / (Соловьева) Мария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корсунова / 2-Й Брак / (Соловьева) Мария Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894

Отец: Соловьев Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
После 1922

Муж: Корсунов Ефим Емельянович

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Красный
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Корсунов Владимир Ефимович

Отец ребёнка: Корсунов Ефим Емельянович

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
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