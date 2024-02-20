Корсунова / 2-Й Брак / (Соловьева) Мария Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1894
Отец: Соловьев Семен
Бракосочетание
После 1922
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Красный
Рождение ребёнка
Около 1924
Сын: Корсунов Владимир Ефимович
Отец ребёнка: Корсунов Ефим Емельянович
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский