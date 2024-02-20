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Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

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Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

19.01.1876

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Отец

Около 1839 г.р.

Мать

1840 г.р.

Жена

Около 1872 г.р.
Около 1878 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
19.01.1876
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к-1876г. / зап.№ 9 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Восприемники: Горбачев Аввакум Григрьевич и Кныш Федора Александровича жена Татьяна Ивано... Показать все
Рождение
19.01.1876

Отец: Корсунов Емельян Лаврентьевич

Мать: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к 1876г. / зап.№ 9 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1896

Сын: Корсунов Александр Макарович

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
До 1896

Жена: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1900

Дочь: Дурнева Татьяна Макаровна

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1901

Сын: Корсунов Федор Макарович

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
19.08.1905

Сын: Корсунов Матвей Макарович

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н Братский с/с,х.Неелинский
Запись № 62 от 18.11.1933г. в ЗАГСе Братского с/с Усть-Лабинского р-на Кубанского кр.
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Винник Екатерина Макаровна

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
29.08.1910

Дочь: Мацукова Мария Макаровна

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Корсунов Петр Макарович

Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
1940

Жена: Корсунова / 2-Й Брак / Варвара Павловна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Похороны
1958
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
1958
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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