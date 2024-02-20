Корсунов Макар / Макарий / Емельянович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения19.01.1876
Дата смерти1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Крещение
19.01.1876
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд слобода Крива Лука
ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к-1876г. / зап.№ 9 /, Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука | Восприемники: Горбачев Аввакум Григрьевич и Кныш Федора Александровича жена Татьяна Ивано... Показать все
Рождение
19.01.1876
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , Ф-265-1-3 / стр.№ 86 / , м/к 1876г. / зап.№ 9 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1896
Сын: Корсунов Александр Макарович
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Бракосочетание
До 1896
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1900
Дочь: Дурнева Татьяна Макаровна
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1901
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
19.08.1905
Сын: Корсунов Матвей Макарович
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н Братский с/с,х.Неелинский
Запись № 62 от 18.11.1933г. в ЗАГСе Братского с/с Усть-Лабинского р-на Кубанского кр.
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Винник Екатерина Макаровна
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
29.08.1910
Дочь: Мацукова Мария Макаровна
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: Корсунова Агафья Константиновна
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
1940
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Похороны
1958
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
1958
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Естественная смерть/старость