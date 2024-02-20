Дурнева (Корсунова) Татьяна Макаровна
Место рожденияРоссия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиОколо 1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
Около 1923
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский
Рождение ребёнка
Около 1924
Отец ребёнка: Дурнев Матвей Игнатьевич
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929
Отец ребёнка: Дурнев Матвей Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Антоненко Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Дурнев Матвей Игнатьевич
Смерть
Около 1996