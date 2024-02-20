Дурнева (Корсунова) Татьяна Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева (Корсунова) Татьяна Макаровна

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Место рождения

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Около 1996

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Мать: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Бракосочетание
Около 1923

Муж: Дурнев Матвей Игнатьевич

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Дурнев Борис Матвеевич

Отец ребёнка: Дурнев Матвей Игнатьевич

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Дурнев Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Дурнев Матвей Игнатьевич

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Антоненко Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Дурнев Матвей Игнатьевич

Смерть
Около 1996
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