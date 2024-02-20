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Дурнев Матвей Игнатьевич

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Место рождения

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский

Дата рождения

15.08.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1870 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1900 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1897

Отец: Дурнев Игнат

Мать: не указана

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Военная служба
С 1916 по 1918
Армия Российской империи
222 Запасной пехотный полк
Военная служба
С 10.01.1918 по 1921
2-й Северо-Кавказский Кубанский полк,ком.полка Захарченко
Командир сотни
Бракосочетание
Около 1923

Жена: Дурнева Татьяна Макаровна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский
Рождение ребёнка
Около 1924

Сын: Дурнев Борис Матвеевич

Мать ребёнка: Дурнева Татьяна Макаровна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929

Сын: Дурнев Федор Матвеевич

Мать ребёнка: Дурнева Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1931

Дочь: Антоненко Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Дурнева Татьяна Макаровна

Работа или профессия
Между 1932 и 1934
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Братский Колхоз « им.Кагановича »
Колхозник
Работа или профессия
С 1934
СССР Красноданский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Председатель колхоза « Путь Коммунизма »
Место жительства
Около 1935
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
ул.Первомайская - 134
Образование
Неизвестно
Малограмотен
Смерть
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Бранский
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Братский
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