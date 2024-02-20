Дурнев Матвей Игнатьевич
Место рожденияРоссия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Дата рождения15.08.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1897
Отец: Дурнев Игнат
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Военная служба
С 1916 по 1918
Армия Российской империи
222 Запасной пехотный полк
Военная служба
С 10.01.1918 по 1921
2-й Северо-Кавказский Кубанский полк,ком.полка Захарченко
Командир сотни
Бракосочетание
Около 1923
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинского р-на, х.Братский
Рождение ребёнка
Около 1924
Мать ребёнка: Дурнева Татьяна Макаровна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1929
Мать ребёнка: Дурнева Татьяна Макаровна
Рождение ребёнка
Около 1931
Дочь: Антоненко Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Дурнева Татьяна Макаровна
Работа или профессия
Между 1932 и 1934
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Братский Колхоз « им.Кагановича »
Колхозник
Работа или профессия
С 1934
СССР Красноданский кр.Усть-Лабинский р-н х.Братский
Председатель колхоза « Путь Коммунизма »
Место жительства
Около 1935
СССР Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
ул.Первомайская - 134
Образование
Неизвестно
Малограмотен
Смерть
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Бранский
Похороны
Неизвестно
СССР Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н х.Братский