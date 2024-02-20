Дурнев Федор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнев Федор Матвеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1897 г.р.

Мать

Около 1900 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1958 г.р.

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929

Отец: Дурнев Матвей Игнатьевич

Мать: Дурнева Татьяна Макаровна

Рождение ребёнка
03.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР г.Краснодар
Бракосочетание
До 1956

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1958

Сын: Воловик Олег Федорович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СССР г.Краснодар
Смерть
Неизвестно
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