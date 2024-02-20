Дурнев Федор Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1929
Рождение ребёнка
03.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР г.Краснодар
Бракосочетание
До 1956
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1958
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СССР г.Краснодар
Смерть
Неизвестно