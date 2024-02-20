Винник (Корсунова) Екатерина Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник (Корсунова) Екатерина Макаровна

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Место рождения

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский

Дата рождения

Около 1908

Дата смерти

Около 2001

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908

Отец: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Мать: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Винник Николай Николаевич

Отец ребёнка: Винник Николай Федоович

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Чупалова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Винник Николай Федоович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винник Николай Федоович

Смерть
Около 2001
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