Винник (Корсунова) Екатерина Макаровна
Место рожденияРоссия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Дата рожденияОколо 1908
Дата смертиОколо 2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1908
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Рождение ребёнка
Около 1927
Сын: Винник Николай Николаевич
Отец ребёнка: Винник Николай Федоович
Рождение ребёнка
Около 1929
Дочь: Чупалова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Винник Николай Федоович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 2001