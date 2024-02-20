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Винник Николай Федоович

Место рождения

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Некрасовская

Дата рождения

29.11.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1899

Отец: Винник Федор Моисеевич

Мать: Винник Феодора Марковна

Россия Кубанская обл.,Ладожский р-н ст.Некрасовская
Рождение ребёнка
Около 1927

Сын: Винник Николай Николаевич

Мать ребёнка: Винник Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1929

Дочь: Чупалова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Винник Екатерина Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винник Екатерина Макаровна

Смерть
Неизвестно
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