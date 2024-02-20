Винник Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Около 1908 г.р.

Жена

Около 1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927

Отец: Винник Николай Федоович

Мать: Винник Екатерина Макаровна

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винник Юлия Стефановна

Литва г.Клайпеда
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Винник Юлия Стефановна

Литва г.Клайпеда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винник Юлия Стефановна

Смерть
Неизвестно
Литва г.Клайпеда
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