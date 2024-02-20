Винник Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1927
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Винник Юлия Стефановна
Литва г.Клайпеда
Рождение ребёнка
Около 1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Винник Юлия Стефановна
Литва г.Клайпеда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Винник Юлия Стефановна
Смерть
Неизвестно
Литва г.Клайпеда