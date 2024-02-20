Винник (Кондратенко) Юлия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винник (Кондратенко) Юлия Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винник Николай Николаевич

Литва г.Клайпеда
Рождение ребёнка
Около 1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Винник Николай Николаевич

Литва г.Клайпеда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винник Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно
Литва г.Клайпеда
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