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Корсунов Петр Макарович

Место рождения

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский

Дата рождения

Около 1918

Дата смерти

Около 10.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1918

Отец: Корсунов Макар / Макарий / Емельянович

Мать: Корсунова Агафья Константиновна

Россия Кубанская обл.Ладожский р-н х.Неелинский
Работа или профессия
С 05.10.1939
СССР Краснодарский кр. Усть-Лабинский р-н х.Неелинский Красный с/с
Колхозник колхоза «Комсомольский Труд»
Военная служба
С 05.10.1939 по 10.09.1941
Призван Ладожским РВК Ладожского р-на Краснодарского кр., п/я-63,литер-19.
Пропал без вести ЦАМО СССР Ф-58-977520-915
Образование
Неизвестно
Начальное
Место жительства
Неизвестно
Краснодарский кр.
Смерть
Около 10.09.1941
Пропал без вести
Причина смерти: На войне | Донесение о безвозвратных потерях № 74977 от 25.10.1947г.
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