Корсунов Андрей Емельянович
Место рожденияРоссия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Братский
Дата рождения1888
Дата смертиОколо 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Братский
Бракосочетание
21.01.1907
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
ГАСК, Ф - 135-78-145, Петропавловская церковь х.Братский Ладожский р-н Кубанской обл.,Россия, м/к-1907г.,лист-62,зап-4
Рождение ребёнка
04.04.1908
Сын: Корсунов Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Корсунова Василиса Андреевна
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н Братский с/с х.Муравенки
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Жукова Мария Андреевна
Мать ребёнка: Корсунова Василиса Андреевна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
20.08.1912
Мать ребёнка: Корсунова Василиса Андреевна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
14.12.1915
Дочь: Селиверстова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Корсунова Василиса Андреевна
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Около 1918
Россия г.Орел
Причина смерти: На Гражданской войне
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский