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Корсунов Андрей Емельянович

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Место рождения

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Братский

Дата рождения

1888

Дата смерти

Около 1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Корсунов Емельян Лаврентьевич

Мать: Корсунова Татьяна Ивановна

Россия Кубанская обл. Ладожский р-н х..Братский
Бракосочетание
21.01.1907

Жена: Корсунова Василиса Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
ГАСК, Ф - 135-78-145, Петропавловская церковь х.Братский Ладожский р-н Кубанской обл.,Россия, м/к-1907г.,лист-62,зап-4
Рождение ребёнка
04.04.1908

Сын: Корсунов Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Корсунова Василиса Андреевна

Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н Братский с/с х.Муравенки
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Жукова Мария Андреевна

Мать ребёнка: Корсунова Василиса Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
20.08.1912

Сын: Корсунов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Корсунова Василиса Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
14.12.1915

Дочь: Селиверстова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Корсунова Василиса Андреевна

Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
Около 1918
Россия г.Орел
Причина смерти: На Гражданской войне
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
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