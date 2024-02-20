Корсунова (Сухонос) Василиса Андреевна
Место рожденияРоссия Кубанская обл. Майкопский уезд г.Майкоп
Дата рождения1888
Дата смерти1923
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Сухонос ??? Андрей Андреевич
Россия Кубанская обл. Майкопский уезд г.Майкоп
Бракосочетание
21.01.1907
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
ГАСК, Ф - 135-78-145, Петропавловская церковь х.Братский Ладожский р-н Кубанской обл.,Россия, м/к-1907г.,лист-62,зап-4
Рождение ребёнка
04.04.1908
Сын: Корсунов Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Емельянович
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н Братский с/с х.Муравенки
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Жукова Мария Андреевна
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Емельянович
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
20.08.1912
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Емельянович
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Рождение ребёнка
14.12.1915
Дочь: Селиверстова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Корсунов Андрей Емельянович
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Смерть
1923
Россия Краснодарский кр., Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр.Усть-Лабинский р-н, х.Неелинский