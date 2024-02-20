Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорсунов Пантелеймон Лаврентьевич

Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Мать: Корсунова Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Рождение ребёнка
20.06.1873

Дочь: Платонаида Пантелеймоновна

Мать ребёнка: Корсунова Асидора Максимовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 16 / , м/к - 1873г. / зап.№ 21 / Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1875

Сын: Корсунов Феофан Пантелеймонович

Мать ребёнка: Корсунова Асидора Максимовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 10 / , м/к - 1875г / зап.№ 11 /,. Троицкая Церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Корсун Алексей Пантелеймонович

Мать ребёнка: Корсунова Асидора Максимовна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Место жительства
С 1878
Россия Кубанская губ.,ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1880

Сын: Корсунов Федор Пантелеймонович

Мать ребёнка: Корсунова Асидора Максимовна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Асидора Максимовна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close