Корсунова (Михеева) Асидора Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
20.06.1873
Дочь: Платонаида Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
ГАДО , ф-265-1-2 / стр.№ 16 / , м/к - 1873г. / зап.№ 21 / Троицкая церковь Изюмского уезда
Рождение ребёнка
28.02.1875
Сын: Корсунов Феофан Пантелеймонович
Отец ребёнка: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , Ф-265-1-3 / лист № 10 / , м/к - 1875г / зап.№ 11 /,. Троицкая Церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Корсун Алексей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Рождение ребёнка
Около 1880
Сын: Корсунов Федор Пантелеймонович
Отец ребёнка: Корсунов Пантелеймон Лаврентьевич
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно