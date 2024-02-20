Федорченко (Корсунова) Евдокия Лаврентьевна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1847
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: Елена Николаевна
Отец ребёнка: Федорченко Николай Федорович
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1891г.зап.№ 86, Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Смерть
Неизвестно