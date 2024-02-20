Федорченко (Корсунова) Евдокия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорченко (Корсунова) Евдокия Лаврентьевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука

Дата рождения

Около 1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1847

Отец: Корсунов Лаврентий Леонтьевич

Мать: Корсунова Евфросиния Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Бракосочетание
Около 1865

Муж: Федорченко Николай Федорович

Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: Елена Николаевна

Отец ребёнка: Федорченко Николай Федорович

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1891г.зап.№ 86, Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Смерть
Неизвестно
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