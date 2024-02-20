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Федорченко Николай Федорович

Место рождения

РОссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Шандриговской вол.,д.Петровка

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: Федорченко Федор Васильевич

Мать: Федорченко Татьяна Васильевна

РОссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Шандриговской вол.,д.Петровка
Бракосочетание
Около 1865

Жена: Федорченко Евдокия Лаврентьевна

Рождение ребёнка
16.06.1891

Дочь: Елена Николаевна

Мать ребёнка: Федорченко Евдокия Лаврентьевна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1891г.зап.№ 86, Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Смерть
Неизвестно
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