Федорченко Николай Федорович
Место рожденияРОссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Шандриговской вол.,д.Петровка
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
РОссия Харьковская губ.,Изюмский уезд Шандриговской вол.,д.Петровка
Бракосочетание
Около 1865
Рождение ребёнка
16.06.1891
Дочь: Елена Николаевна
Мать ребёнка: Федорченко Евдокия Лаврентьевна
Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1891г.зап.№ 86, Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Смерть
Неизвестно