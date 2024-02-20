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(Федорченко) Елена Николаевна

Место рождения

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская

Дата рождения

16.06.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1891

Отец: Федорченко Николай Федорович

Мать: Федорченко Евдокия Лаврентьевна

Россия Краснодарский кр Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожская м/к 1891г.зап.№ 86, Ф - 331-1-46 Архив г.Усть-Лабинска
Крещение
17.06.1891
Россия Краснодарский кр.,Усть-Лабинский р-н ст.Ладожская
Успенская церковь ст.Ладожской м/к 1891г,.зап.№ 86, Архив г.Усть-Лабинска , Ф - 331-1-46
Смерть
Неизвестно
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