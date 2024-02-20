Корсунов Тихон Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Дата рождения15.06.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1870
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 17 /, м/к-1870г./ зап.№ 29 /
Место жительства
1886
Россия Кубанская обл.,Ладожский уезд ст.Воронежская
Смерть
Неизвестно