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Корсунов Тихон Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

15.06.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1870

Отец: Корсунов Андрей Лаврентьевич

Мать: Корсунова Евдокия Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-1 / лист № 17 /, м/к-1870г./ зап.№ 29 /
Место жительства
1886
Россия Кубанская обл.,Ладожский уезд ст.Воронежская
Смерть
Неизвестно
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