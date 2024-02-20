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Корсунов Михаил Андреевич

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

12.01.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1882

Отец: Корсунов Андрей Лаврентьевич

Мать: Корсунова Евдокия Васильевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 55 /, м/к-1882г../ зап.№ 5 /
Место жительства
1882
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н,ст.Некрасовская
Смерть
Неизвестно
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