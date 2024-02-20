Корсунов Михаил Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения12.01.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1882
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Троицкая церковь сл. Кривая Лука ГАДО , Ф-265-1-6 // стр.№ 55 /, м/к-1882г../ зап.№ 5 /
Место жительства
1882
Россия Кубанская обл.Ладожский р-н,ст.Некрасовская
Смерть
Неизвестно