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(Корсунова) Дарья Андреевна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки

Дата рождения

03.04.1877

Дата смерти

25.08.1881

Пол

Женский

Отец

Около 1848 г.р.

Мать

Около 1837 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1877

Отец: Корсунов Андрей Лаврентьевич

Мать: Корсунова Евдокия Васильевна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Кривые Луки
ГАДО , Ф-265-1-4 / лист № 15 / , м/к - 1877г / зап.№ 16 /. Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Крещение
03.04.1877
Николаевская церковь с.Нова Каракуба Мариупольского уезда Екатеринославской губернии Россия
ГАДО ,Ф-265-1-4 / лист № 15 /,м/к - 1877г. / зап.№ 16 / Троицкая церковь Изюмского уезда слобода Кривая Лука
Смерть
25.08.1881
РОссия Харьковская губ.Изюмский уезд, Слобода Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь - от кори | Троицкай церковь сл.Кривая Лука м/к 1881г./ зап.№ 34 /, ГАДО Ф 265-1-6 / лист № 45 /.
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