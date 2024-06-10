Лоскутова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1797
Дата смертиДо ?.05.1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1797
Отец: не указан
Мать: не указана
В РС 1816 года - 19 лет. ГАКО ф. 176. оп. 2, д. 620, л. 29 В РС 1834 года апрель - 37 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509
Бракосочетание
До 1815
Рождение ребёнка
03.05.1816 ст.
Дочь: Лоскутова Мавра Елизаровна
Отец ребёнка: Лоскутов Елизар Васильевич
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Мавра. Восприемник: того же дому девка Фекла Петрова Лоскутова. Крещение 05.05.1816 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Лоскутова Марина Елизаровна
Отец ребёнка: Лоскутов Елизар Васильевич
В РС 1834 года апрель - 16 лет. ГАКО ф. 176, оп. 2, д. 905. л. 509
Рождение ребёнка
04.08.1819 ст.
Дочь: Лоскутова Евдокия Елизаровна
Отец ребёнка: Лоскутов Елизар Васильевич
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Евдокия. Восприемник: сестра его девка Матрена Васильева. Крещение 07.08.1819 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, о... Показать все
Рождение ребёнка
04.03.1822 ст.
Сын: Лоскутов Герасим Елизарович
Отец ребёнка: Лоскутов Елизар Васильевич
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова сын Герасим. Восприемник: того же починка крестьянин Алексей Семенов Глушков. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1... Показать все
Рождение ребёнка
08.10.1823 ст.
Дочь: Лоскутова Пелагея Елизаровна
Отец ребёнка: Лоскутов Елизар Васильевич
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Пелагея. Восприемник: того же починка Параскева Иокимова Кутова. Крещение 11.10.1823 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф.... Показать все
Рождение ребёнка
07.11.1826 ст.
Сын: Лоскутов Лазарь Елизарович
Отец ребёнка: Лоскутов Елизар Васильевич
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова сын Лазарь. Восприемник: починка Саберь крестьянин Мирон Тихонов Фоминых. Крещение 11.11.1826 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф... Показать все
Смерть
До ?.05.1858