Лоскутова Евдокия Елизаровна
Место рождения
Дата рождения04.08.1819 ст.
Дата смерти06.03.1820 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1819 ст.
Отец: Лоскутов Елизар Васильевич
Мать: Лоскутова Агафья
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Евдокия. Восприемник: сестра его девка Матрена Васильева. Крещение 07.08.1819 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, о... Показать все
Смерть
06.03.1820 ст.
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Евдокия, полугоду от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 76 об., № 13.