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Лоскутова Евдокия Елизаровна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

04.08.1819 ст.

Дата смерти

06.03.1820 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Дети

Не указаны

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ТР
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Место
Комментарий
Рождение
04.08.1819 ст.

Отец: Лоскутов Елизар Васильевич

Мать: Лоскутова Агафья

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Евдокия. Восприемник: сестра его девка Матрена Васильева. Крещение 07.08.1819 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, о... Показать все
Смерть
06.03.1820 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Евдокия, полугоду от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1793, л. 76 об., № 13.

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