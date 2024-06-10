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Лоскутова Пелагея Елизаровна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

08.10.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
08.10.1823 ст.

Отец: Лоскутов Елизар Васильевич

Мать: Лоскутова Агафья

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Пелагея. Восприемник: того же починка Параскева Иокимова Кутова. Крещение 11.10.1823 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф.... Показать все
Смерть
Неизвестно

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