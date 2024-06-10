Лоскутова Пелагея Елизаровна
Место рождения
Дата рождения08.10.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
08.10.1823 ст.
Отец: Лоскутов Елизар Васильевич
Мать: Лоскутова Агафья
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Пелагея. Восприемник: того же починка Параскева Иокимова Кутова. Крещение 11.10.1823 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф.... Показать все
Смерть
Неизвестно