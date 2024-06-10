Лоскутов Лазарь Елизарович
Место рождения
Дата рождения07.11.1826 ст.
Дата смертиДо ?.10.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
07.11.1826 ст.
Отец: Лоскутов Елизар Васильевич
Мать: Лоскутова Агафья
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова сын Лазарь. Восприемник: починка Саберь крестьянин Мирон Тихонов Фоминых. Крещение 11.11.1826 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1850
Жена: Лоскутова Анна Устиновна
Рождение ребёнка
Около 1850
Сын: Лоскутов Семен (Семион) Лазаревич
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Устиновна
В РС 1858 7 мая - 8.5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Лоскутова Матрена Лазаревна
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Устиновна
В РС 1858 7 мая - 6,5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Лоскутова Аксинья Лазаревна
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Устиновна
В РС 1858 7 мая - 5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
1858
Сын: Лоскутов Василий Лазаревич
Мать ребёнка: Лоскутова Анна Устиновна
В РС 1858 7 мая - полугоду. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Смерть
До ?.10.1887