Лоскутов Лазарь Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутов Лазарь Елизарович

Лоскутов Лазарь Елизарович

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

07.11.1826 ст.

Дата смерти

До ?.10.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1826 ст.

Отец: Лоскутов Елизар Васильевич

Мать: Лоскутова Агафья

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова сын Лазарь. Восприемник: починка Саберь крестьянин Мирон Тихонов Фоминых. Крещение 11.11.1826 г. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф... Показать все
Бракосочетание
До ?.01.1850

Жена: Лоскутова Анна Устиновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Лоскутов Семен (Семион) Лазаревич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Устиновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 8.5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Лоскутова Матрена Лазаревна

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Устиновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 6,5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Лоскутова Аксинья Лазаревна

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Устиновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - 5 лет. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лоскутов Василий Лазаревич

Мать ребёнка: Лоскутова Анна Устиновна

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
В РС 1858 7 мая - полугоду. ЦГАКО_Д_176_2_1864_1242~1243_3
Смерть
До ?.10.1887
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Мы используем куки для улучшения работы сайта.