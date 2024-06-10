Лоскутова Мавра Елизаровна
Место рождения
Дата рождения03.05.1816 ст.
Дата смерти30.12.1816 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
03.05.1816 ст.
Отец: Лоскутов Елизар Васильевич
Мать: Лоскутова Агафья
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Мавра. Восприемник: того же дому девка Фекла Петрова Лоскутова. Крещение 05.05.1816 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. ... Показать все
Смерть
30.12.1816 ст.
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Мавра, полугоду от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1768, л. 130, № 93.