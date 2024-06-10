Лоскутова Мавра Елизаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛоскутова Мавра Елизаровна

Лоскутова Мавра Елизаровна

Место рождения

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

03.05.1816 ст.

Дата смерти

30.12.1816 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

Около 1797 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1816 ст.

Отец: Лоскутов Елизар Васильевич

Мать: Лоскутова Агафья

Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Мавра. Восприемник: того же дому девка Фекла Петрова Лоскутова. Крещение 05.05.1816 года. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. ... Показать все
Смерть
30.12.1816 ст.
Большие Ключи, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
У крестьянина Елизара Васильева Лоскутова дочь Мавра, полугоду от родимца. МК Ильинская церковь с. Токтай-Беляк Уржумского уезда. ГАКО ф. 237, оп. 75, д. 1768, л. 130, № 93.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.