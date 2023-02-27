Рогозин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Рогозин Петр Кириллович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Карандина) Екатерина Рогозина

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Рогозин Наум

Мать ребёнка: (Карандина) Екатерина Рогозина

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рогозин Георгий

Мать ребёнка: (Карандина) Екатерина Рогозина

Рождение ребёнка
1801

Сын: Рогозин Парфирий

Мать ребёнка: (Карандина) Екатерина Рогозина

Смерть
1818

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