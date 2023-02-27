Рогозин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Рогозин Петр Кириллович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1789
Сын: Рогозин Наум
Мать ребёнка: (Карандина) Екатерина Рогозина
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рогозин Георгий
Мать ребёнка: (Карандина) Екатерина Рогозина
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рогозин Парфирий
Мать ребёнка: (Карандина) Екатерина Рогозина
Смерть
1818