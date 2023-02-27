Рогозин Петр Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Рогоза Кирилл
Мать: ?
Рождение ребёнка
1754
Сын: Рогозин Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Рогозин Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Сын: Рогозин Влас
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Рогозин Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Рогозин Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Семененкова Ирина Петровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно