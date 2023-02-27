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Рогозин Петр Кириллович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Рогоза Кирилл

Мать: ?

Рождение ребёнка
1754

Сын: Рогозин Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Рогозин Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Рогозин Влас

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Рогозин Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Рогозин Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Семененкова Ирина Петровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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