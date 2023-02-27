Рогозин Наум
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Рогозин Алексей
Мать: Екатерина Рогозина
Рождение ребёнка
1807
Сын: Рогозин Павел
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1809
Сын: Рогозин Леонтий
Мать ребёнка: Ефросинья
Рождение ребёнка
1814
Сын: Рогозин Терентий
Мать ребёнка: Ефросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья
Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1832