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Рогозин Наум

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Рогозин Алексей

Мать: Екатерина Рогозина

Рождение ребёнка
1807

Сын: Рогозин Павел

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1809

Сын: Рогозин Леонтий

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1814

Сын: Рогозин Терентий

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Варвара

Мать ребёнка: Ефросинья

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Ефросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1832
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