(Карандина) Екатерина Рогозина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Карандина) Екатерина Рогозина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Карандин Александр

Мать: (Карандина) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рогозин Алексей

Рождение ребёнка
1789

Сын: Рогозин Наум

Отец ребёнка: Рогозин Алексей

Рождение ребёнка
1793

Сын: Рогозин Георгий

Отец ребёнка: Рогозин Алексей

Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801

Сын: Рогозин Парфирий

Отец ребёнка: Рогозин Алексей

Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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