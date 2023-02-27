(Карандина) Екатерина Рогозина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: Карандин Александр
Мать: (Карандина) Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Алексей
Рождение ребёнка
1789
Сын: Рогозин Наум
Отец ребёнка: Рогозин Алексей
Рождение ребёнка
1793
Сын: Рогозин Георгий
Отец ребёнка: Рогозин Алексей
Место жительства
1795
Сагуны, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1801
Сын: Рогозин Парфирий
Отец ребёнка: Рогозин Алексей
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно