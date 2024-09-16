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Шувалов Димитрий Николаевич

Место рождения

Мамыково

Дата рождения

21.10.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1860

Отец: Шувалов Николай Ефимович

Мать: Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
01.09.1881

Дочь: (Шувалов) Домна Димитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
27.09.1883

Дочь: (Шувалова) Евфросиния Димитриевна Димитриевна

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Рождение ребёнка
12.05.1891

Сын: Шувалов Александр Димитриевич

Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна

Смерть
Неизвестно

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