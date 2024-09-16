Шувалов Димитрий Николаевич
Место рожденияМамыково
Дата рождения21.10.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1860
Отец: Шувалов Николай Ефимович
Мать: Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
01.09.1881
Дочь: (Шувалов) Домна Димитриевна
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
27.09.1883
Дочь: (Шувалова) Евфросиния Димитриевна Димитриевна
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Рождение ребёнка
12.05.1891
Сын: Шувалов Александр Димитриевич
Мать ребёнка: Пелагея Игнатьевна
Смерть
Неизвестно