Пелагея Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1881
Дочь: (Шувалов) Домна Димитриевна
Отец ребёнка: Шувалов Димитрий Николаевич
Рождение ребёнка
27.09.1883
Дочь: (Шувалова) Евфросиния Димитриевна Димитриевна
Отец ребёнка: Шувалов Димитрий Николаевич
Рождение ребёнка
12.05.1891
Сын: Шувалов Александр Димитриевич
Отец ребёнка: Шувалов Димитрий Николаевич
Смерть
Неизвестно