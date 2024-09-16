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Пелагея Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Димитрий Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1881

Дочь: (Шувалов) Домна Димитриевна

Отец ребёнка: Шувалов Димитрий Николаевич

Рождение ребёнка
27.09.1883

Дочь: (Шувалова) Евфросиния Димитриевна Димитриевна

Отец ребёнка: Шувалов Димитрий Николаевич

Рождение ребёнка
12.05.1891

Сын: Шувалов Александр Димитриевич

Отец ребёнка: Шувалов Димитрий Николаевич

Смерть
Неизвестно

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