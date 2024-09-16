Шувалов Николай Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
02.01.1850
Сын: Шувалов Гордей Николаевич
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
11.05.1857
Сын: Шувалов Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
21.10.1860
Сын: Шувалов Димитрий Николаевич
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Шувалова) Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шувалов Стефан Николаевич
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Мария Максимовна
Смерть
Неизвестно