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Шувалов Николай Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
02.01.1850

Сын: Шувалов Гордей Николаевич

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
11.05.1857

Сын: Шувалов Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
21.10.1860

Сын: Шувалов Димитрий Николаевич

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Шувалова) Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шувалов Стефан Николаевич

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шувалов Иоан Николаевич

Мать ребёнка: Мария Максимовна

Смерть
Неизвестно

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