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Шувалов Гордей Николаевич

Место рождения

Мамыково

Дата рождения

02.01.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1850

Отец: Шувалов Николай Ефимович

Мать: Мария Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Шувалов Яков Гордеев Гордеев

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Шувалова) Феодора Гордеевна Гордеевна

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Рождение ребёнка
14.09.1882

Дочь: (Шувалова) Любовь Гордеевна Гордеевна

Мать ребёнка: Пелагея Михайловна

Смерть
Неизвестно

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