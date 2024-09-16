Шувалов Гордей Николаевич
Место рожденияМамыково
Дата рождения02.01.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1850
Отец: Шувалов Николай Ефимович
Мать: Мария Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
23.10.1871
Сын: Шувалов Яков Гордеев Гордеев
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Шувалова) Феодора Гордеевна Гордеевна
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Рождение ребёнка
14.09.1882
Дочь: (Шувалова) Любовь Гордеевна Гордеевна
Мать ребёнка: Пелагея Михайловна
Смерть
Неизвестно