Мария Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
02.01.1850

Сын: Шувалов Гордей Николаевич

Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
11.05.1857

Сын: Шувалов Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
21.10.1860

Сын: Шувалов Димитрий Николаевич

Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Шувалов Стефан Николаевич

Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1861

Дочь: (Шувалова) Пелагея Николаевна

Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович

Рождение ребёнка
1863

Сын: Шувалов Иоан Николаевич

Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович

Смерть
Неизвестно

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