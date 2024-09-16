Мария Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1850
Сын: Шувалов Гордей Николаевич
Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
11.05.1857
Сын: Шувалов Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
21.10.1860
Сын: Шувалов Димитрий Николаевич
Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1861
Сын: Шувалов Стефан Николаевич
Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1861
Дочь: (Шувалова) Пелагея Николаевна
Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Шувалов Николай Ефимович
Смерть
Неизвестно