Пелагея Михайловна
Место рожденияМамыково
Дата рождения04.10.1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1849
Отец: Михаил Киприанович
Мать: Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.10.1871
Сын: Шувалов Яков Гордеев Гордеев
Отец ребёнка: Шувалов Гордей Николаевич
Рождение ребёнка
1879
Дочь: (Шувалова) Феодора Гордеевна Гордеевна
Отец ребёнка: Шувалов Гордей Николаевич
Рождение ребёнка
14.09.1882
Дочь: (Шувалова) Любовь Гордеевна Гордеевна
Отец ребёнка: Шувалов Гордей Николаевич
Смерть
Неизвестно