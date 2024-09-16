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Пелагея Михайловна

Место рождения

Мамыково

Дата рождения

04.10.1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1849

Отец: Михаил Киприанович

Мать: Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шувалов Гордей Николаевич

Рождение ребёнка
23.10.1871

Сын: Шувалов Яков Гордеев Гордеев

Отец ребёнка: Шувалов Гордей Николаевич

Рождение ребёнка
1879

Дочь: (Шувалова) Феодора Гордеевна Гордеевна

Отец ребёнка: Шувалов Гордей Николаевич

Рождение ребёнка
14.09.1882

Дочь: (Шувалова) Любовь Гордеевна Гордеевна

Отец ребёнка: Шувалов Гордей Николаевич

Смерть
Неизвестно

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