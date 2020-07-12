Коробкова (Калинко) Людмила
Место рождения
Дата рождения03.04.1949
Дата смерти12.07.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1949
Бракосочетание
1967
Муж: Коробков Анатолий
Рождение ребёнка
1968
Дочь: (Коробкова) Светлана
Отец ребёнка: Коробков Анатолий
Рождение ребёнка
08.01.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коробков Анатолий
Смерть
12.07.2020
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно