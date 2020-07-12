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Коробкова (Калинко) Людмила

Место рождения

Семей, городская администрация Семей, Абайская область

Дата рождения

03.04.1949

Дата смерти

12.07.2020

Пол

Женский

Отец

1911 г.р.

Мать

1920 г.р.

Муж

1941 г.р.

Дети

1968 г.р.
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Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1949

Отец: Калинко Иван Иванович

Мать: Калинко (Стрельцова) Валентина Ефремовна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Бракосочетание
1967

Муж: Коробков Анатолий

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
1968

Дочь: (Коробкова) Светлана

Отец ребёнка: Коробков Анатолий

Рождение ребёнка
08.01.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коробков Анатолий

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
12.07.2020
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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