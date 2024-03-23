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Калинко Иван Иванович

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Место рождения

Алексеевка, Угловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

15.07.1911

Дата смерти

23.06.1984

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1911

Отец: Калинко Иван Ефимович

Мать: Калинко Макрина

Алексеевка, Угловский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
1948

Жена: Калинко (Стрельцова) Валентина Ефремовна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Рождение ребёнка
03.04.1949

Дочь: Коробкова (Калинко) Людмила

Мать ребёнка: Калинко (Стрельцова) Валентина Ефремовна

Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Смерть
23.06.1984
Семей, городская администрация Семей, Абайская область
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
25.06.1984
Семей, городская администрация Семей, Абайская область

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