Калинко Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения15.07.1911
Дата смерти23.06.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1911
Отец: Калинко Иван Ефимович
Мать: Калинко Макрина
Бракосочетание
1948
Рождение ребёнка
03.04.1949
Дочь: Коробкова (Калинко) Людмила
Мать ребёнка: Калинко (Стрельцова) Валентина Ефремовна
Смерть
23.06.1984
Причина смерти: Естественная смерть / Смерть от старости
Похороны
25.06.1984